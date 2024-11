Sale il numero dei contagi tra i dipendenti della palestra di Catanzaro, in cui nella giornata di ieri si è registrato il primo caso di infezione da Covid 19. Al momento le persone risultate positive al tampone sono complessivamente quattro: altre due si aggiungono, infatti, ai casi già noti.



Si tratta nello specifico della compagna dell'istruttore risultato positivo nella giornata di ieri e di un altro dipendente della palestra.



Dello stesso cluster fa parte però il giovane di Gimigliano, dipendente di un'azienda di Catanzaro, che aveva già contagiato il titolare e la moglie, medico in servizio nel reparto di Gastroenterologia del policlinico universitario Mater Domini.



Insomma, il contagio si estende a macchia d'olio in città e nella serata di ieri il pronto soccorso dell'ospedale Pugliese è stato letteralmente preso d'assalto dai molti frequentatori della palestra intenzionati a sottoporsi al tampone.