Due operatori sociosanitari in servizio al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro sono risultati positivi al Covid 19. Il dato è emerso nel corso della campagna di screening disposta dalla Regione su tutti i dipendenti delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. I tamponi sono stati eseguiti su circa 36 dipendenti appartenenti al centro Covid, di questi due operatori sociosanitari in servizio nel reparto di Malattie infattive sono risultati positivi al Covid 19. Per uno dei due si è reso necessario il ricovero nello stesso presidio sanitario.

Gli stessi esami sono stati eseguiti nelle scorse settimane anche sul personale in forza all'ospedale Pugliese Ciaccio. Sono stati sottoposti a screening medici, infermieri e operatori sociosanitari dei reparti più a rischio: Malattie Infettive, Pronto soccorso e Radiologia. Tra questi un solo infermiere del reparto di Malattie infettive è risultato positivo.