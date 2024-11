Due i casi attualmente accertati a Catanzaro. A risultare positivi al test del virus Covid-19 un sessantasettenne, ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio, e la moglie, asintomatica e pertanto in quarantena nella sua abitazione. I due coniugi erano rientrati pochi giorni fa da un periodo di vacanza nel nord Italia.

6 marzo

Ore 15.48 - In un giorno tamponi triplicati al Pugliese

Si sono triplicati nel breve volgere di un giorno i campioni da sottoporre ad esame nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Il responsabile del laboratorio, Pasquale Minchella, ha già chiesto rinforzi ai vertici aziendali per consentire ai tecnici di poter riposare e di effettuare i turni in sicurezza.

Ore 14.30 - La diocesi sospende i pellegrinaggi

L'arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, ha disposto la sospensione di ogni attività pastorale, compresi i pellegrinaggi nei santuari diocesani e regionali e in altri luoghi di culto.

Ore 7.14 - Ms5 contro l’Università: «Svolti esami, violato lo stop»

Un esposto alla Procura e al prefetto di Catanzaro è stato presentato dai parlamentari M5s Francesco Sapia e Bianca Laura Granato perché «secondo quanto ricostruito, nell'Università di Catanzaro nella giornata di oggi si sono svolti esami nonostante la sospensione delle attività didattiche decretata dal presidente del Consiglio dei ministri». L'ateneo replica: «Assicurato il rispetto delle misure di contrasto al virus e di prevenzione da contagio indicate dal ministero».

5 marzo

Ore 23.38 - Positiva anche la moglie del 67enne di Catanzaro

Sono arrivati solo in tarda serata gli esiti dei tamponi eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sulle quattro persone che avevano avuto contatti con il 67enne rientrato nei giorni scorsi a Catanzaro dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Trentino Alto Adige. La moglie dell'uomo è risultata positiva al Covid-19. Esito negativo delle analisi, invece, per gli altri tre pazienti.

Ore 22.00 - Sospesi i ricoveri ordinari all'ospedale Pugliese

Il Pugliese ha sospeso per il momento tutti i ricoveri ordinari. Domani si riunirà il collegio di direzione per valutare importanti provvedimenti a tutela della salute di pazienti e operatori, soprattutto relativi all’attività ambulatoriale e all’effettuazione dei prelievi, che potrebbero essere effettuati a domicilio.

Ore 14.00 - Voli cancellati

Decine di voli da e per Lamezia Terme sono stati cancellati da Alitalia, Easyjet, Blue air e Ryanair, fino al 28 marzo.

Ore 9.50 - Catanzaro, quattro sanitari in quarantena

Il dipartimento prevenzione dell'Asp ha ricostruito i contatti e gli spostamenti del paziente giunto al pronto soccorso del nosocomio. Disposti anche quattro tamponi e quattro sanitari sono attualmente in quarentena.

4 marzo

Ore 18.00 - Positivo paziente al Pugliese di Catanzaro

«Un uomo di 67 residente a Catanzaro è risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo. Il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta "zona rossa"». La notizia è stata resa nota dal presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Si attendono le conferme da parte dell’Istituto superiore della sanità.