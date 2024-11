Le sue condizioni di salute erano gravi ed erano note fin da questa mattina. Non ce l'ha fatta a superare il pomeriggio un'altra ex degente della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. La donna di 80 anni si trovava ricoverata al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro, dopo l'evacuazione disposta dal dipartimento Tutela della salute nei giorni scorsi.

E a poca distanza di minuti, si è registratoa di riposo Domus Aurea. In questo caso, una 94enne. Sale, dunque, a 17 il bilancio dei decessi tra gli ex ospiti della Domus Aurea. Ventuno in totale quelli registrati finora nella provincia di Catanzaro.