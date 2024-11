Nella tarda mattinata di oggi al policlinico universitario di Catanzaro si è registrato un nuovo decesso nel reparto di Malattie Infettive. Si tratta di un uomo di 74 anni originario di Conflenti, trasferito al policlinico universitario dopo essere risultato positivo, dov'è deceduto nella mattinata di oggi.

Riteniamo doveroso rettificare il contenuto di questa notizia che nella giornata di ieri avevamo riportato in parte inesatta. L’uomo non risultava tra gli ex degenti della casa di riposo di Chiaravalle Centrale Domus Aurea, come avevamo scritto ieri. Ci scusiamo con i nostri lettori dell’errore. Il numero dei decessi tra gli ex ospiti della rsa resta quindi fermo a 26 vittime.