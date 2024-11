Sale a cinque il numero dei guariti da coronavirus tra gli operatori della rsa "Domus Aurea" di Chiaravalle Centrale. Ai primi due casi di guarigione, se ne aggiungono infatti altri tre. A certificarlo è il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, secondo quanto ha riferito sul suo profilo Facebook, Domenico Donato, il sindaco del comune delle Preserre catanzaresi.

Si riducono a 15, inoltre, i casi di positività al Covid-19 collegati alla cittadina. «Di questi - ha spiegato il primo cittadino - quattro sono ricoverati in Malattie infettive a Catanzaro, due sono ancora in isolamento nella struttura privata del quartiere Lido e gli altri nove, sempre in isolamento, sul territorio di Chiaravalle».

