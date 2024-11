Sono stati resi noti gli esiti dei primi 47 tamponi effettuati all’interno della clinica privata Villa Elisa di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. È risultato positivo al coronavirus un operatore sanitario della struttura, già posto in quarantena domiciliare. Gli esiti degli altri test giungeranno nelle prossime ore.

Come si ricorderà, nella clinica riabilitativa, era stato registrato un contagio. Si trattava di un degente, transitato da due strutture sanitarie della Piana di Gioia Tauro, e solo successivamente risultato positivo al Covid-19. Da qui la decisione del management di Villa Elisa che ha blindato la struttura e avviato i test.

La nota della clinica Villa Elisa

Nel frattempo, la direzione di Villa Elisa ha spiegato in una nota stampa la vicenda: «Come comunicato nei giorni scorsi, per uno dei nostri pazienti, arrivato qualche giorno prima da un vicino ospedale, si è reso necessario programmare un trasferimento tramite 118 a causa di un’ischemia cardiaca. Abbiamo poi appreso che il paziente è risultato positivo al Covid19».

Pertanto «nella giornata di ieri è stato completato lo screening su tutti i pazienti e tutti gli operatori in servizio. Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati relativi ai primi tamponi, quelli effettuati in data 2 aprile. Su 47 tamponi effettuati 46 sono risultati negativi e solo 1 positivo.

Si tratta di un operatore sanitario per il quale sono già state attivate le misure previste per il controllo del contagio. Posto in quarantena obbligatoria domiciliare, non presenta alcuna sintomatologia. Anche i pazienti ricoverati e gli altri operatori attualmente in servizio presso la struttura sono attualmente asintomatici».

«La Direzione della struttura rimane in contatto costante con il sindaco del Comune di Cinquefrondi e con la locale stazione dei Carabinieri: il clima è di assoluta collaborazione».