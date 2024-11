C'è il primo caso positivo a Cittanova, comune del Reggino. Il sindaco Francesco Cosentino ha pubblicato un avviso in cui specifica che «un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid-19 e, alla luce delle condizioni di salute, i sanitari hanno disposto la sottoposizione al regime di quarantena domiciliare.

Sono stati assunti identici provvedimenti per le persone entrate in contatto con l’interessato. Si rinnova, pertanto, la raccomandazione di non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, come disposto dai provvedimenti vigenti».