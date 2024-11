Si tratta di un 26enne e di una bimba la cui madre ha contratto il Covid. Entrambi sono in isolamento domiciliare in attesa dell’esito dei tamponi

Due sospetti Covid in isolamento: si tratta di un giovane 26enne che ha avuto contatti con pazienti positivi, e di una bimba la cui madre ha contratto il coronavirus. Ai sanitari del pronto soccorso “Nicola Giannettasio” di Rossano il 26enne è apparso sin dalle prime battute un caso preoccupante in quanto i sintomi riscontrati rientrano pienamente nelle linee guida: febbre, polmonite e Tac risultata positiva. Appena dopo si è proceduto al trasferimento a Cosenza dove i sanitari hanno processato il tampone dei cui esiti si è in attesa.

Nel frattempo il giovane è stato trasferito nella propria abitazione in isolamento. Stesso percorso per la bimba la cui mamma è risultata positiva al Covid-19. Per la piccola, dopo le prime cure ed accertamenti operati dai camici bianchi, è stato disposto l’isolamento.