Nelle ultime 48 ore la città di Corigliano-Rossano ha fatto registrare ben 45 contagi. Il vertiginoso incremento è dato dallo sfoltimento del numero dei tamponi processati a Cosenza. Da questa mattina nella città del Codex, salvo imprevisti, sarà operativo il laboratorio di Microbiologia che potrà processare 300 tamponi al giorno e sfoltire la grossa mole in carico sia al Distretto di Corigliano-Rossano sia all’Annunziata di Cosenza. L’esito si potrà sarà fornito nel giro di sei ore. Il problema dei tamponi rapidi è importante per i pazienti che entrano in pronto soccorso alcuni dei quali hanno avuto accesso da “sospetto covid” e rimasti talvolta in attesa per una settimana per l’esito da Cosenza, per poi scoprire la positività del tampone.