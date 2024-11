Disposti i tamponi per i compagni della studentessa. Il preside Iaconianni rassicura: «Stiamo lavorando con la massima serenità» ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono in corso nella sede Usca dell’Asp di Serraspiga, i prelievi del tampone rino-faringeo di alcuni alunni del liceo classico Telesio di Cosenza, posti in isolamento preventivo perché entrati a contatto con un’alunna risultata positiva al coronavirus.

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di circa una ventina di giovani. Il dirigente scolastico Antonio Iaconianni ha reso nota la circostanza con un comunicato diffuso agli organi di informazione nel quale si legge:

«Voglio tranquillizzare l’utenza che stiamo lavorando nella massima serenità e mettendo in atto quanto previsto in questi casi. Tutti gli allievi della classe frequentata dallo studente già stamane stanno effettuando il tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS-CoV2 presso gli uffici competenti. Confido di avere gli esiti nelle prossime ore – ha concluso il Preside – e sarà mia premura dare ulteriori comunicazioni alle famiglie ed all’utenza tutta».