Viene ritoccato ancora al rialzo il numero delle vittime con coronavirus della provincia di Cosenza dopo il decesso registrato nel primo pomeriggio di oggi, 6 novembre, nel reparto di pneumologia dell’ospedale dell’Annunziata. A perdere la vita un uomo di 77 anni. Il bilancio delle vittime in Calabria, nelle ultime ore, sale a quota cinque.

I ricoveri ospedalieri

Nel bollettino ufficiale delle autorità sanitarie, aggiornato alle ore 13 e diffuso in serata, sono inoltre segnalati otto nuovi ricoveri nei reparti dell’Azienda Ospedaliera, dove figurano adesso 82 degenti complessivi. Uno dei nuovi ricoveri è relativo ad un paziente già positivo e in isolamento domiciliare, il cui aggravamento ha richiesto il trasferimento nel nosocomio bruzio. Ricoverata inoltre una gestante positiva al Covid in ostetricia. 15 i posti letto Covid occupati nella rianimazione dove in quattro sono in terapia intensiva.

Casa di riposo sotto osservazione

Tra i degenti in cura a Cosenza anche l’ospite della casa di riposo Villa Marta di Spezzano della Sila, dove anche una operatrice era risultata contagiata. Si teme la presenza di un focolaio tra gli anziani, 25 nel complesso, residenti in questa comunità alloggio. Attivato lo screening dalla task force dell’Asp. Nel territorio della provincia vi sono poi 1.392 positivi in isolamento domiciliare. Di questi 226 accusano sntomi leggeri.