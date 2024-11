C’è anche una bambina di sette mesi, completamente asintomatica, nel novero dei soggetti risultati positivi ai tampone nelle ultime 24 ore. Il contagio è riconducibile al focolaio insistente da alcune settimane nella comunità senegalese dimorante nell’area urbana cosentina. Secondo quanto si è appreso, la piccola, accompagnata dalla madre, è stata visitata nell’apposita unità pediatrica allestita per la cura dei soggetti contagiati, nel presidio dell’Annunziata. La bimba poi è stata ricondotta nella propria abitazione. L’intero nucleo familiare osserverà la quarantena.

Altri tre ricoveri

Intanto sale a undici il numero delle persone in cura nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Cosenza. Nelle ultime ore per l’aggravarsi delle loro condizioni di salute, è stato disposto il ricovero di tre pazienti dei quali l’Asp aveva già rilevato la positività. Si trovavano in isolamento domiciliare. Si tratta di una donna cinquantenne di Mandatoriccio e di due uomini 45enni di Corigliano-Rossano.