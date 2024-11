Una tenda pre-tiage all'esterno dell'ospedale Annunziata di Cosenza è simbolo che l'emergenza coronavirus si combatte anche nel nosocomio bruzio.





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria, tutti gli aggiornamenti

21 aprile

Ore 6.35 – La situazione in provincia di Cosenza

Tra pazienti della Rsa di Torano, dipendenti e loro familiari, il numero dei contagi ha raggiunto quota 103 distribuiti in ben 12 comuni. E c’è anche una vittima, un uomo di 88 anni di Fagnano Castello: avrebbe contratto il Covid dal parente di un dipendente di Villa Torano. I casi comune per comune.

19 aprile

Ore 18:45 - Primo contagio a Belvedere

Primo caso di coronavirus a Belvedere Marittimo. Il contagiato è un infermiere in servizio all'ospedale di Cetraro, sottoposto al test del tampone per i controlli di routine. La notizia ha destato grande preoccupazione dal momento che l'uomo ha lavorato nel reparto di Urologia fino a ieri e non è escluso che nei giorni precedenti abbia effettuato anche delle prestazioni a domicilio.

Ore 14:45 - Nuovo decesso a Cosenza

Nuova decesso legato al coronavirus nella provincia di Cosenza. È morto questa notte nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Annunziata un 88enne di Fagnano Castello risultato positivo al Covid-19.

18 aprile

Ore 22:30 - Guariti e dimessi tre pazienti a a Cetraro

Guariti e dimessi dall'ospedale di Cetraro tre pazienti affetti da coronavirus.

Ore 22.00 – I contagi in provincia di Cosenza

Una terza persona di Torano Castello è stata ricoverata in ospedale a Cosenza. Sono diversi i contagi legati al focolaio della Rsa. I casi comune per comune.

Ore 9:30 – Test rapidi per gli operatori del 118

L’Asp di Cosenza ha dato mandato al responsabile del 118 Riccardo Borselli di avviare uno screening tra il personale 118 più esposto al rischio contagio da coronavirus attraverso l’utilizzo dei test sierologici (test-rapido)

17 aprile

Ore 19.30 - Dimesso il vicesindaco di Rogliano

C'è anche il vicesindaco di Rogliano, Fernando Sicilia, 58 anni, tra i pazienti guariti dal Covid-19 e dimessi dai reparti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.Era ricoverato al Santa Barbara. Dimissioni anche per un consigliere di Corigliano Rossano.

Ore 13 - Arrivati i risultati di Villa Torano

Sono 50, fra cui 27 pazienti e 23 dipendenti, le persone risultate positive al Covid-19 a “Villa Torano” di Torano Castello (Cosenza), la residenza per anziani al centro in questi giorni di polemiche dopo che è emerso che i tamponi eseguiti in un primo tempo erano stati falsati da un' errata applicazione delle procedure

Ore 11 - Morto uno degli ospiti di Villa Torano

Nel corso della notte appena trascorsa, uno degli ospiti di Villa Torano è deceduto. Aveva 91 anni. Non è chiaro se fosse tra i soggetti risultati positivi tra quelli sottoposti a tampone da parte dell'Azienda sanitaria.

16 aprile

Ore 12.45 – Due decessi a Cosenza

Altri due morti per coronavirus a Cosenza. Le vittime -originarie di Marzi e Acri- erano ricoverate nell'ospedale dell'Annunziata. Salgono a ventidue i decessi nel territorio cosentino.

15 aprile

Ore 16.00 - Tamponi da rifare a Torano

Per l'Asp di Cosenza i risultati dei tamponi effettuati a Torano sono inattendibili. Pertanto i test sono tutti da rifare. Secondo gli esiti di laboratorio, ci sarebbero 67 persone asintomatiche con il coronavirus. Forse si è verificato un errore tecnico durante i prelievi.

Ore 7:00 - Aumentano i casi a Villa Torano

39 ospiti e 28 tra medici, infermieri e altro personale sono rimasti contagiati. In totale i casi positivi al coronavirus sono 67 nella Villa Torano. Quasi tutti sono asintomatici. Si è già proceduto al controllo anche dei familiari delle persone cui è stato diagnosticato il Covid-19.

14 aprile

Ore 14.30 - Chiuso il Comune di Torano Castello

Chiuso anche il comune di Torano Castello, nel Cosentino. È quanto deciso dalla Regione Calabria che ha emanato apposita ordinanza.

Ore 14.30 - Secondo decesso ad Amantea

C’è una diciannovesima vittima da coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una donna, originaria di Amantea, ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza.

Nelle scorse settimane, al Pugliese di Catanzaro, era morto il figlio, un bidello giunto da Bergamo con la chiusura delle scuole. Quella imprudenza era costata cara a lui e ora alla madre.

Ore 10.50 - Contagi nella rsa di Torano

Sarebbero oltre una decina i casi positivi tra gli ospiti della casa di cura di Torano Castello. Altri test sono stati effettuati sui restanti pazienti e sul personale e si attende l'esito. La notizia è stata confermata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e dal Comune.

Ore 6.40 - Paziente positiva a Villa Torano

Ufficializzato il caso di una paziente positiva al Covid-19 ospite di Villa Torano, Rsa con servizi di riabilitazione extraospedaliera facente capo alla Medical Sport Center. La donna è stata ricoverata a Cosenza.

11 aprile

Ore 7.20 - Nuovi contagi a Cosenza

Da 48 ore in provincia di Cosenza non si registrano nuovi ricoveri da Covid-19. Questo piccolo traguardo lascia intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Rispetto all’ultimo bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza si registrano quattordici nuovi soggetti positivi dei quali quattro sintomatici e dieci asintomatici. Sono stati tutti posti in quarantena obbligatoria a casa.

10 aprile

Ore 14.30 - Positivo anche un bimbo di 9 anni

Nuovi casi in provincia di Cosenza. Positivo ai test per il coronavirus anche un bimbo di 9 anni. Il piccolo è asintomatico.

9 aprile

Ore 14.30 - Nuovi casi nel Cosentino

Aumentano i contagi nel Savuto. Balzo in avanti dei casi a Marzi mentre si registra un secondo ricovero a Carpanzano, dopo quello del sindaco Pino Vigliaturo. Sulla via della guarigione invece, gli undici carabinieri della compagnia di Rogliano risultati positivi.