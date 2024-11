Nuova decesso legato al coronavirus nella provincia di Cosenza. È morto questa notte nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Annunziata un 88enne di Fagnano Castello risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia la stessa Azienda ospedaliera.



L'anziano era stato ricoverato giorni fa in ospedale e il successivo esame ha rilevato il contagio dell'uomo che, come reso noto dal sindaco di Fagnano Castello, Giulio Tarsitano, dovrebbe essere collegato al focolaio nella Rsa di Torano Castello.



Secondo il primo cittadino, l'anziano sarebbe venuto in contatto con una persona che si prendeva cura di lui e parente di un collaboratore della struttura di Torano risultato a sua volta positivo. Tarsitano ha anche comunicato nella tarda serata di ieri sera che sono salite a 3 le persone risultate positive al coronavirus. Sono asintomatiche e si trovano in isolamento domiciliare.

