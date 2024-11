È stato rintracciato l'uomo, originario di San Lucido, che stamattina si era improvvisamente allontanato dal pre-triage dell'ospedale Annunziata di Cosenza, mentre era in attesa di effettuare il tampone per verificare l'eventuale positività al Coronavirus.

Voleva raggiungere la stazione

Nel pomeriggio, dopo alcune ore di ricerca, è stato rintracciato dalla polizia che lo ha individuato nei pressi di piazza Matteotti a Cosenza. Affetto da problemi psichiatrici e senza fissa dimora, l'uomo stava cercando di raggiungere la stazione dei treni, probabilmente per far ritorno sulla costa tirrenica. Gli agenti hanno subito avvertito i sanitari del 118 che, in sicurezza, lo hanno riaccompagnato in ospedale dove sarà sottoposto al tampone.