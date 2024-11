Aumenta il numero dei contagiati di Covid 19 in Calabria. L'ultimo caso è stato registrato nella tarda serata di ieri a Crotone. Il tampone esaminato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro è risultato positivo. La donna, un'imprenditrice di 60 anni, è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale del capoluogo. Il bilancio dei contagiati in Calabria sale così a 13. Avrebbe riferito di aver svolto negli ultimi tempi solo un viaggio in Puglia.

Tutte le persone che sono venute in contatto con la signora ed i familiari sono stati posti in isolamento domiciliare con monitoraggio quotidiano e saranno sottoposte ad esami per verificare eventuali contagi. Le condizioni della paziente, fanno sapere dall’Asp, sono stazionarie.

Misure straordinarie per tutta Italia

Si estendono le norme anti-contagio su tutto il territorio nazionale. «Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e ognuno deve fare la sua parte». Consapevole che «la decisione è stata difficile», il premier Giuseppe Conte ieri sera ha comunicato al Paese le nuove misure restrittive. «Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà tutta l'Italia ‘zona protetta’».

Un'autocertificazione per uscire di casa

In seguito al nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che estende a tutto il territorio nazionale le restrizioni per arginare il contagio da coronavirus, da oggi, martedì 10 marzo, per muoversi in Italia occorre dotarsi di un’autocertificazione. Bisognerà dimostrare che ci si muove per motivi di lavoro, salute e per impellenti esigenze (ad esempio motivi di famiglia o per fare la spesa). Per questo il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che si può scaricare dal sito del Viminale, che va compilato ed esibito al momento del controllo.