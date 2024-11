Quattro nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 si registrano a Filadelfia. A darne notizia è il sindaco Maurizio De Nisi spiegando come oggi, 26 ottobre 2020, l’Asp ha comunicato che «quattro concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Gli stessi – ha aggiunto il sindaco – sono in isolamento domiciliare».

Quindi il primo cittadino invita al buonsenso: «Continuiamo ad essere prudenti e ricordiamo a noi tutti, di rispettare le regole base per ridurre al minimo i rischi di contagio: utilizzare le mascherine, ovunque, in luoghi chiusi e all’aperto; mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; divieto di assembramento; igienizzazione delle mani. Si raccomanda – aggiunge De Nisi -, come sempre, alla popolazione, la massima collaborazione e giungano ai nostri concittadini interessati dal Covid-19 la nostra vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione».

Un nuovo caso positivo si registra anche a Vibo Valentia ed è collegato a casi noti legati ad una festa di laurea che si è svolta nei giorni scorsi in città. La persona era già stata posta in isolamento in attesa dell’esito del tampone.