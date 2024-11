La donna, una insegnante in pensione, ha accusato febbre alta. Dopo l'esito del tampone è stata trasferita presso l'ospedale Annunziata

Una donna di settantacinque anni residente a Frascineto è risultata positiva al Covid 19. L'anziana, insegnante in pensione, nella giornata di ieri ha accusato i sintomi riconducibili al virus: febbre alta che ha sfiorato i 40° di temperatura. Allertato il 118 la donna è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo ed è stata trasferita presso il reparto dell'ospedale Annunziata di Cosenza dove è tutt'ora ricoverata.

La donna viveva assistita da una badante e non aveva molti contatti con l'esterno se non con pochi familiari che le facevano visita ogni giorno. Persone già poste in quarantena dal sindaco, Angelo Catapano, che comunicando alla cittadinanza la notizia del nuovo caso di Coronavirus nel comune arbereshe ha anche invitato i cittadini «ad evitare allarmismi e continuare a rispettare le regole di base del distanziamento e dell'igiene». Già nella giornata di domani verranno effettuati i tamponi alla badante, la figlia ed altri familiari che hanno avuto contatti con la donna negli ultimi giorni.

Tieniti aggiornato su tutti i casi di coronavirus in Calabria.