L'uomo risultato positivo è asintomatico e da diversi giorni si trova in quarantena. Avviata indagine per rintracciare tutti i contatti

Salgono a due i contagi da Coronavirus che interessano il comune di Frascineto. Nella giornata di oggi infatti il dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale deputato alla informativa sui contagi ha comunicato al sindaco, Angelo Catapano, che uno dei parenti della donna già ricoverata presso l'Annunziata di Cosenza le cui condizioni restano stabili, è risultato positivo all'esito del tampone.

L'uomo insieme ad altri due congiunti (risultati invece negativi) venerdì scorso aveva effettuato lo screening utile al comune ed al dipartimento di prevenzione dell'Asp per ricostruire la catena del contagio della settantacinquenne insegnante in pensione.

Anche per questo secondo caso, asintomatico e in quarantena già da giorni presso il proprio domicilio, è partita l'indagine di tracciamento di tutti i contatti più stretti per escludere diffusione del contagio. Mentre si attendono gli esiti di altri tamponi effettuati sui parenti e persone entrate in contatto con il primo caso di Covid 19. Con la giornata di oggi salgono a cinque i casi registrati negli ultimi giorni nel Pollino.