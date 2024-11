Si tratta di una giovane che era ospite in casa di amici. Il 22 agosto scorso ha pranzato in un locale e i quattro dipendenti sono stati ora sottoposti a tampone. Il sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte tranquillizza

Anche il comune di Santo Stefano resta con il fiato sospeso per un caso positivo che ha soggiornato a Gambarie. Il 23 agosto la giovane, ospite in casa di amici, ha avvertito leggeri sintomi decidendo di rientrare a Reggio per effettuare il tampone che ha dato esito positivo al Covid.

Dai controlli per ricostruire la rete di contatti è risultato che la ragazza il 22 agosto ha pranzato presso un locale di Gambarie. Proprio per questo, i 4 dipendenti del locale sono stati posti in quarantena domiciliare e questa mattina hanno effettuato il tampone così come i ragazzi che con lei hanno soggiornato.

Il sindaco Francesco Malara, in attesa dell’esito dei tamponi, tranquillizza i cittadini ribadendo che la situazione è sotto controllo.