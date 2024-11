Coronavirus a Reggio Calabria, primo caso positivo a Gioia Tauro. La nota del Comune spiega «un nostro concittadino è risultato positivo al tampone Covid-19 e – si legge nella comunicazione – alla luce delle condizioni di salute, le autorità sanitarie hanno disposto la sottoposizione al regime di isolamento domiciliare obbligatorio che già stava osservando.

Le Istituzioni sono impegnate a seguire la vicenda. Alla luce di questo avvenimento, esortiamo tutti i cittadini a restare a casa e in caso di spostamenti rispettare le disposizioni di sicurezza e prevenzione».

Per quanto riguarda i casi di Reggio Calabria, il bollettino del Grande ospedale metropolitano riportati ieri sera riferiscono di 31 pazienti ricoverati in ospedale: 22 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 5 (compreso il decesso avvenuto all’ospedale di Melito Porto Salvo), mentre i pazienti dimessi perché guariti sono 7. I casi positivi a Reggio salgono a 123.