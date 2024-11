Il primo cittadino Aldo Alessio inoltre fa sapere che è stata inviata una missiva tramite l'Anci regionale al Governo e alla Regione Calabria per chiedere l'uscita dalla zona rossa

«Questa mattina siamo arrivati a quota 54 cittadini positivi al Covid-19, l'epidemia sta galoppando nella nostra città» così il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, in un post su facebook. In particolare il primo cittadino della città portuale teme «siano numerosi i cittadini che non hanno dichiarato la loro positività o che nascondono di avere avuto contatti con soggetti positivi». Alessio ha invitato la popolazione ad essere rispettosa delle regole anti-contagio, tra cui l'utilizzo della mascherina e il distanziamento: «La situazione è drammatica e sta precipitando», ha aggiunto.





Inoltre il sindaco fa sapere che questa sera, tutti i 17 sindaci della Citta metropolitana si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Reggio Calabria per sollecitare il Governo e la Regione.

Mentre «ieri sera tutti 377 primi cittadini calabresi, tramite l'Anci regionale, hanno inviato un documento unitario al Governo Centrale e alla Giunta regionale della Calabria con il quale chiedono di uscire subito dalla Zona rossa dare un maggiore ristoro economico a tutti gli operatori dei settori chiusi per Covid-19, di assicurare la cassa integrazione a tutti i dipendenti sospesi; di attivare tutte le misure che possano fare accrescere la disponibilità di posti letto in terapia intensiva e di migliorare l'efficienza quantitativa e migliorativa della capacità di esecuzione dei tamponi e di poter continuare a utilizzare i lavoratori percettori di mobilità in deroga», ha concluso il sindaco.