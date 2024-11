Sette i ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Giovanni Paolo II. Intanto ieri sera sono arrivate in città 700 dosi di vaccino Moderna

Dodici contagi a Lamezia. È questa l’ultima comunicazione contenuta nel bollettino diffuso da via Perugini. Poco di più, 15, i guariti per un conteggio totale di 266. Continuano a scendere, seppur gradualmente i contagi da Covid 19 a Lamezia Terme, dopo settimane in cui i numeri erano sempre intorno ai 300.

Sette i ricoverati nel reparto Covid del Giovanni Paolo II, sempre in attesa di nuovo personale medico er rinforzare le fila e potere accogliere un numero maggiore di degenti. Intanto sono arrivate nella serata di ieri anche nel presidio ospedaliero 700 dosi di vaccino Moderna per immunizzare 350 soggetti.