Si tratta di persone di nazionalità straniera e non studenti. A comunicarlo il sindaco Paolo Mascaro

Ci sono altri tre casi positivi al coronavirus a Lamezia Terme. Salgono così a 21 i contagi nella città. A comunicarlo con un post su facebook il sindaco Paolo Mascaro. «Si tratta di soggetti di nazionalità straniera e tra di loro non ci sono studenti» - ha dichiarato il primo cittadino. «Le condizioni sono buone e sono tutti in isolamento domiciliare».

Dei 21 casi positivi 3 sono ricoverati, 18 sono invece in isolamento domiciliare.

«Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate – conclude il sindaco - le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».

Oggi proprio a Lamezia una scuola (Fiorentino di Sambiase) è stata chiusa in via precauzionale dopo che due fratelli frequentanti l’istituto sono risultati positivi al Covid. Sono dunque state avviate le operazioni di sanificazione ed eseguiti i tamponi ai contatti dei giovani.