Si tratta di un uomo di origini straniere e attualmente in buone condizioni di salute. Lo comunica il sindaco Paolo Mascaro

Ancora un positivo in città e ancora un uomo di origini straniere. Lo comunica il sindaco Paolo Mascaro specificando, visti i recenti casi accaduti, che non si tratta di uno studente. Le condizioni di salute sono buone e si trova in isolamento domiciliare.

Arrivano così a 22 i casi di positivi in città. Intanto sono riprese regolarmente le attività dell’Istituto Comprensivo Fiorentino Borrello nel quale erano stati individuati due fratelli positivi al Covid e sospese le lezioni. L’esito negativo dei tamponi effettuati sul personale e sui bimbi delle due classi ha fatto sì che la situazione potesse ritornare alla normalità.