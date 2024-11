Si tratta di un uomo solo di passaggio in città e le cui condizioni di salute non destano preoccupazione

Ancora un caso di positività al Covid a Lamezia, seppur, spiega il sindaco Paolo Mascaro, si tratti di una persona la cui presenza in città fosse casuale, in quanto in transito verso un'altra destinazione. La persona si trova in isolamento domiciliare e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

In totale, al netto delle guarigioni, si hanno complessivamente 23 casi. Di questi solo per tre si è reso necessario il ricovero. «Sembra essere imminente, comunque, la piena guarigione di alcuni che erano stati in precedenza dichiarati positivi – spiega Mascaro - continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».