Ancora un caso di positività a Lamezia: si tratta di un cittadino di origine extracomunitaria. Intanto sono state attivate cinque quarantene per contatti stretti in via precauzionale. In totale diventano così quindici i casi in città.

Al netto delle guarigioni si hanno cinque appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro comune, otto per contagio con persona proveniente da altra regione, un rientro dall’estero.