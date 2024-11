Sono tutti negativi i tamponi effettuati a tappetto sul personale medico e sanitario entrato in contatto con la donna di Pianopoli risultata positiva al Coronavirus.

Un sospiro di sollievo all’interno del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme dove la situazione aveva suscitato molta ansia e tensione. La donna era risultata positiva durante il tampone di protocollo effettuato prima di un intervento chirurgico, ma è parente di altre persone positive al virus.

La sua presenza in periodo distinti in Pronto soccorso prima e nel reparto di Ginecologia e Ostetricia in ricovero per tre giorni, aveva quindi messo in allarme un corposo numero di persone.

Il reparto ha continuato in questi giorni a funzionare con i dispositivi di sicurezza in dotazione in attesa degli esiti dei test. La donna è parente di un nucleo familiare positivo al Coronavirus.