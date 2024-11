C'è un nuovo caso positivo al coronavirus a Lamezia Terme. Si tratta di un uomo venuto a contatto con una persona positiva proveniente da un'altra regione. È in discrete condizioni di salute e in isolamento domiciliare. Asp al lavoro per ricostruire la rete di contatti ed effettuare i tamponi alle persone a lui vicine. Al momento in città risultano quattro persone positive.