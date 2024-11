«Ci faremo carico dei tamponi per i ragazzi delle scuole che hanno avuto contatto con contagiati, dei docenti e di tutto il personale comunale» così il sindaco di Nocera Terinese Antonio Albi in un videomessaggio sulla pagina facebook del comune del lametino.

Ad oggi Nocera Terinese ha 5 contagi accertati. Domani sarà allestita un'area dove verranno effettuati test rapidi antigene in piazza Giovanni Paolo Secondo a Nocera Marina. «Il nostro obiettivo è quello di tracciare e isolare – ha continuato il primo cittadino – in modo tale da avere più notizie possibili per cercare di rendere minima la diffusione del virus – e chiede – la massima disponibilità da parte di tutti e un impegno responsabile per quelle famiglie che hanno all’interno persone ansiane e bambini».

Per i cittadini che avranno intenzione di fare il test, sarà disponibile in modalità a pagamento a partire dalle 11.00 del 10 novembre 2020.