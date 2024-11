Si tratta di due persone entrate in contatto con le due risultate positive ieri. Si trovano in isolamento domiciliare

Due persone sono state trovate positive al Covid-19 a Palmi. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Ranuccio, i due sarebbero entrati contatto con le due persone risultate positive nella giornata di ieri e rientrate dall'Emilia Romagna qualche giorno prima. Per questo motivo, sei famiglie erano state messe in quarantena obbligatoria nella zona marina della città, a Tonnara.

«Siamo stati appena informati del fatto che, purtroppo, due soggetti entrati in contatto con i due casi precedentemente accertati sono risultati positivi al coronavirus – si legge nella pagina Facebook del Comune di Palmi – I due uomini si trovavano già in regime di isolamento domiciliare e risultano al momento asintomatici. Rinnoviamo l’invito a non creare allarmismi, a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come questa pagina, quella del sindaco Giuseppe Ranuccio e quelle diffuse per mezzo del l’app LibraRisk».