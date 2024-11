Altri 5 casi positivi al coronavirus che portano a 23 il totale dei contagi nella città di Palmi. A darne notizia in un post su facebook la stessa amministrazione comunale che comunica che tutti «sono stati posti in isolamento domiciliare e, seguiti dall'Asp, stanno facendo la quarentena e i tamponi per decretarne la guarigione».



Quindi un monito ai cittadini per «non abbassiamo la guardia e rispettiamo scrupolosamente le norme anticontagio: solo insieme con senso di comunità e responsabilità possiamo superare questo momento difficile per l'intera nazione».