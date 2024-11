C'è un primo caso positivo al coronavirus anche a Palmi. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Ranuccio in un video condiviso sul suo profilo facebook.



«Una donna che vive in Piemonte - ha dichiarato il sindaco - che si è recata a Palmi qualche giorno fa per motivi familiari è risultata positiva al Covid. Sta bene ed è in quarantena insieme a chi convive con lei. Al momento la situazione non desta preoccupazione».



Il primo cittadino fa pure sapere di essere al lavoro per ricostruire la rete dei contatti della ragazza e lancia un messaggio ai cittadini: «Bisogna quindi ora più che mai essere responsabili e rispettare le misure. Manteniamo la calma e state a casa» - conclude il Ranuccio.