Ci sono anche i primi due casi di coronavirus a Pizzo Calabro. A risultare positivi, all’esito dei tamponi, sono un uomo e una donna, una coppia residente a Pizzo Calabro che è stata posta in quarantena. Non ancora chiaro quali contatti la coppia abbia avuto.



Si apprende solamente che i due soggetti in questione si erano recati in una struttura sanitaria del Reggino, ma al momento si sta cercando di ricostruire anche altri possibili contatti. Ricordiamo che altro caso positivo si era registrato nei giorni scorsi a Maierato ed altro ancora a Francavilla Angitola, centri confinanti con il territorio comunale di Pizzo Calabro ma allo stesso tempo non vicinissimi.