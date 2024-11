Ci sono quattro nuovi casi di Covid a Polistena, tutti all’interno dello stesso nucleo familiare. Lo conferma il vice sindaco della città Michele Tripodi, con un post sui social aggiungendo che in serata «siamo stati informati di un altro possibile caso positivo scollegato da quelli precedenti».

La situazione generale – assicura il vice primo cittadino - è tuttavia ampiamente monitorata a Polistena: «L'amministrazione comunale insieme alle autorità sanitarie territoriali stanno seguendo la situazione di continuo. E non è il caso di creare ulteriori allarmi stante la situazione già preoccupante di crescita dei contagi diffusa su tutto il territorio regionale: 102 casi solo in data odierna».

E ancora: «Un solo caso all’ospedale di Polistena è stato accertato finora. A differenza delle notizie che stanno circolando in queste ultime ore in ordine ad un possibile focolaio in ospedale, l’Asp ha confermato che sono stati eseguiti circa 30 tamponi ai dipendenti ma ancora si attendono gli esiti. Pertanto – conclude Tripodi - sono in corso una serie di iniziative preventive per assicurare a tutti i cittadini forme di tutela e protezione da possibili contagi».