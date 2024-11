Il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, «ha firmato l'autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di una somma complessiva di 100mila euro per l'acquisto di ventilatori polmonari e altre apparecchiature di sicurezza da destinare agli ospedali del territorio metropolitano di Reggio Calabria».

È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Comune reggino.

Saranno destinati al Gom

«Le apparecchiature elettromedicali – spiega la nota –, ventilatori polmonari, letti e attrezzi per ventilazione respiratoria non invasiva, saranno destinate al Gom di Reggio Calabria e alle altre strutture sanitarie dove si registreranno maggiori necessità».

In «questo momento ognuno deve fare la propria parte – ha affermato il sindaco –, crediamo sia importante sostenere le strutture sanitarie, alle prese con le difficoltà contingenti e con la difficoltà di approntare nuovi spazi da destinare a un eventuale inasprirsi dell'emergenza, attraverso degli aiuti concreti e tangibili. Per questo abbiamo deciso di destinare ai nostri ospedali la somma individuata per l'acquisto delle apparecchiature, in questo momento preziosissime, per il trattamento di pazienti affetti da Coronavirus».