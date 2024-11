Altri sette casi positivi nella provincia di Reggio Calabria riscontrati nella giornata di ieri 4 aprile. È quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell'Asp. Sono stati sottoposti a screening in una giornata 160 persone al Laboratorio Ex-Inam di via Willermin di Reggio Calabria.



Tra i casi riscontrati anche quello comunicato in tarda serata nel bollettino del Grande ospedale metropolitano riguardante paziente ricoverata nel reparto di Medicina del presidio ospedaliero Morelli. La paziente è ricoverata da circa 10 giorni ed è stata sottoposta a due tamponi risultati negativi. La positività si è riscontrata al terzo tampone.



I pazienti affetti da Covid-19 ricoverati al Gom sono attualmente 40: 36 in degenza ordinaria e 4 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 12. In seguito ad una dimissione avvenuta in data odierna i pazienti dimessi sono 13.



Sul territorio provinciale i pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 157, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asp in collaborazione con i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta.

Le persone poste in quarantena domiciliare sono 2822, gran parte dei quali perché provenienti da fuori regione.