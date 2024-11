Non ci sono altre persone positive al Covid-19. I pazienti attualmente ricoverati al Gom sono 35

Anche oggi nessun nuovo caso positivo è stato registrato dai tamponi effettuati nel Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

Lo rende noto la direzione aziendale comunicando che sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 224 soggetti e nessuno è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 35: 33 in degenza ordinaria e 2 in Terapia intensiva.

I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell'Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 28.