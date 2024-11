VIDEO | Una ragazza è risultata positiva dopo essere tornata in Lombardia. Da qui i tamponi per tutti i partecipanti

Sono cinque i nuovi casi positivi di Coronavirus registrati dai laboratori dell’Asp di Reggio Calabria, a seguito di un apericena avvenuto nei giorni scorsi in un locale cittadino, a cui ha partecipato anche una ragazza residente a Milano, la quale, riscontrata la positività al coronavirus al suo ritorno in Lombardia, ha informato le autorità della sua permanenza nella città dello Stretto. Dopo tale segnalazione, sono partiti i tamponi per tutti coloro che avevano partecipato a quell’incontro conviviale. E, fino ad ora, i tamponi che hanno dato esito positivo sono in tutto cinque. La conferma arriva da fonti istituzionali.

Ovviamente l’attività, come di consueto, è quella di circoscrivere al massimo la possibilità di ulteriori contagi attraverso una mappatura attenta dei contatti avuti dai giovani in questo periodo. Tutti i positivi sono stati posti in quarantena domiciliare, non presentando alcun sintomo preoccupante. Le persone che sono entrate in contatto con loro, come da protocollo, saranno contattate dall’Asp reggina per procedere a tampone.

La situazione, tuttavia, appare assolutamente tranquilla e sotto controllo. Di certo c’è che non bisogna abbassare la guardia proprio adesso. L’emergenza coronavirus è sì contenuta, ma non ancora finita. Guai, dunque, a non utilizzare i dispositivi di protezione personale, specie quando ci si trova con persone provenienti da luoghi dove il virus è ancora molto diffuso e comunque in ambienti dove è prescritto l’uso dei dpi.