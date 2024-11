Scuole chiuse, università ferme, attività sportive e culturali sospese. Anche Reggio Calabria in stand by per l’emergenza nazionale coronavirus.

15 marzo

Ore 20.30 - Positivo ai test il sindaco di Montebello

Positivo al primo tampone il sindaco di Montebello Jonico Ugo Suraci. Lo comunica il diretto interessato nella sua pagina Fb e la notizia non può che far riflettere sui possibili contagi.

14 marzo



Ore 21:30 - 4 casi positivi: il bollettino

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 103 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 4 sono risultati positivi. È invece stato riscontrato positivo l’ultimo rimasto in sospeso dei due casi di giovedì.

Tra i pazienti risultati positivi di oggi vi è anche il caso della persona morta mentre si recava all’ospedale di Melito Porto Salvo.

Ore 16:30 - 57enne positivo al Covid-19 morto

C’è il primo morto positivo al coronavirus in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un uomo di 57 anni, di Montebello Jonico.





Ore 12.30 - Raccolta fondi pro ospedale di Locri

A Locri avviata una raccolta fondi pro ospedale. In pochi giorni raccolti 8mila euro per l'acquisto di mascherine, camici e occhiali da destinare al personale medico.

Ore 11:30 - Primo caso a Villa San Giovanni

Tra i tamponi eseguiti dal Gom a dare esito positivo c’è un residente a Villa San Giovanni. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che sta già provvedendo, dopo le opportune verifiche, ad emanare ulteriore ordinanza con altrettante restrizioni.

13 marzo

Ore 23:00 - Due tamponi positivi

Sottoposti allo screening per Covid-19 49 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 2 sono risultati positivi al primo tampone, ma si attende la conferma definitiva. È invece stato riscontrato positivo uno dei due casi di ieri. In totale, ad oggi, sono stati sottoposti a controllo 206 pazienti. I casi positivi confermati sono 12, i casi da confermare sono invece 3.

Ore 10.30 – Chiuso l'aeroporto di Reggio

Nessun volo su Reggio Calabria fino al 25 marzo. L’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” non rientra infatti tra quelli scelti dal Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ieri ha firmato un decreto per razionalizzare il servizio di trasporto aereo in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Ore 22.25 – Al Gom altri due tamponi positivi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 29 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 2 sono risultati positivial primo tampone, ma si attende la conferma definitiva. In totale, ad oggi, sono stati sottoposti a controllo CoViD-19 157 persone.

Ore 22.25 – Positivo il deputato Cirielli

Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, è risultato positivo al test del Coronavirus. È il secondo parlamentare ad aver contratto il virus. Ufficiale dell'Arma e politico di lungo corso, il parlamentare campano è da poco meno di un anno è uno dei politici di riferimento di Fratelli d'Italia in Calabria.

11 marzo

21.20 – Altri 6 casi a Reggio Calabria. Si arriva a 11 positivi

ll bollettino ufficiale del Gom rivela un’impennata nei casi positivi fra cui anche i due di ieri. Quattro sono ricoverati, sei a casa. Un guarito

16:50 – Salgono a sei i casi positivi a Reggio

Sale a sei il numero dei contagi in provincia di Reggio Calabria. Arriva la conferma da parte delle istituzioni locali sul caso di un 39enne di Montebello Jonico.

10 marzo 2020

Ore 19.26 – Resoconto del Gom: due casi di primo tampone positivo “sospetto”

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati riscontrati due casi ritenuti ancora formalmente “sospetti”, con primo tampone positivo, di infezioni da SARS-CoV-2 (COVID-19) che porterebbero a cinque il totale dei casi verificati fino ad oggi.

Ore 10.00 – Quarto caso a Reggio

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Reggio Calabria. Si tratta di un paziente anziano, affetto da patologia pregressa, risultato positivo agli esami virologici.

9 marzo 2020

Ore 22:00 – Misure straordinarie estese a tutta Italia

Conte annuncia l’inasprimento delle misure: «Italia zona protetta». L’annuncio nel corso dela conferenza stampa in diretta del presidente del Consiglio.

Ore 15:30 – A Reggio Calabria contagiato un dipendente di De Blasi

Arriva la conferma alle indiscrezioni che circolano già da questa mattina. Un uomo di Gallico, dipendente del laboratorio De Blasi di Reggio Calabria è risultato positivo al Coronavirus. A confermarlo è lo stesso dottor Edoardo Lamberti Castronuovo.

5 marzo

Ore 18.44 – Reggio Calabria, l’Università decide la chiusura totale

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività dell’Ateneo, dopo la conferma di un secondo contagio che, a quanto si apprende, avrebbe colpitoun altro docente di ritorno da un convegno a Udine.

Ore 17.40 – Nuovo caso a Reggio Calabria: è un altro professore universitario

C’è un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria. A dare la notizia è la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”. Il Gom afferma che il paziente si trova in buone condizioni