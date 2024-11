160 le persone sottoposte a screening per Covid-19 nella giornata odierna su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria. A comunicarlo è la direzione sanitaria dell’Asp reggina. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto.

I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 52, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp-Rc in collaborazione con i medici di Medicina Generale e i pediatri di Libera Scelta. I soggetti posti in quarantena domiciliare sono in totale 2503, gran parte dei quali provenienti da fuori regione.