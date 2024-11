Secondo quanto comunicato dai commissari dell'Azienda sanitaria sono stati sottoposti a tampone 80 persone in tutto il territorio provinciale. I pazienti in assistenza sanitaria domiciliare sono 157, mentre quelli in quarantena domiciliare 2061

La Direzione sanitaria dell'ASP di Reggio Calabria comunica che oggi 5 aprile 2020, sul territorio provinciale sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 80 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio Ex-Inam di via Willermin di Reggio Calabria, non hanno evidenziato nuovi soggetti positivi.

I pazienti in "assistenza sanitaria domiciliare" sono 157, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Asp di Reggio Calabria in collaborazione con i medici di Medicina generale e i pediatri di Libera Scelta. I soggetti posti in "quarantena domiciliare" sono 2601, gran parte dei quali perché provenienti da fuori regione.

«Si raccomanda alla cittadinanza - scrivono dall'Asp - in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, al Pediatra, o di contattare il Numero Verde 1500 del Ministero della Salute o il Numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria».