Sono circa 24mila le persone sottoposte a controlli nell’ambito di un servizio predisposto dalla Prefettura di Reggio Calabria per monitorare il rispetto delle misure governative varate dai DPCM per l’emergenza coronavirus. La rilevazione comprende il periodo che va dal 27 marzo al 2 aprile.

Nel dettaglio sono state comminate 645 sanzioni ad altrettante persone; 13 sono state denunciate per false attestazioni, 3 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in regime di quarantena perché positive al Coronavirus; 20 quelle deferite per altri reati.

Gli esercizi commerciali controllati sono 5.507. I titolari sanzionati sono 76, per 7 attività è stata disposta la chiusura provvisoria, mentre per 2 è stata decisa la chiusura secca.