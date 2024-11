La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 103 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 4 sono risultati positivi. È invece stato riscontrato positivo l’ultimo rimasto in sospeso dei due casi di giovedì.

Tra i pazienti risultati positivi di oggi vi è anche il caso della persona morta mentre si recava all’ospedale di Melito Porto Salvo. L'uomo, deceduto a seguito di infarto, lamentava febbre e insufficienza respiratoria. Da qui il tampone che ha dato esito positivo. Era dipendente comunale e attivamente impegnato in parrocchia.

In totale, dunque, ad oggisono statisottoposti a controllo 309 pazienti. I casi positivi confermati salgono a 19, per 2 dei quali si attende la conferma. Le persone positive al test ricoverate in ospedale sono attualmente8: 7 pazienti sono in condizioni stabili, mentre uno è in Terapia intensiva.

Si ricorda e si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.