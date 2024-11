Era già chiaro nel bollettino regionale ma la triste conferma arriva anche dal Gom. Un uomo anziano, positivo al Covid-19, è morto in casa. Cresce così il numero delle vittime nella provincia reggina arrivando a 16.

Le condizioni dell’uomo, che aveva 92 anni, si sono aggravate senza che ci fosse il tempo per arrivare in ospedale. E mentre l’ennesima vittima si è spenta in silenzio tra le mura domestiche, dal Grande ospedale metropolitano arrivano buone notizie. Continuano ad aumentare le dimissioni per guarigione e due dei tre pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva mostrano segni di miglioramento.