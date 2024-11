Un decesso per coronavirus è stato registrato nelle ultime ore a Reggio Calabria. La notizia è confermata dalla direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”. Si tratta di un uomo di 82 anni con altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19. Il Gom –attraverso nota stampa, ha espresso cordoglio alla famiglia.

Nel frattempo, sempre in data odierna, sono stati sottoposti allo screening per il coronavirus, 227 soggetti, di cui 7 sono risultati positivi al test. In seguito a 13 ricoveri, un trasferimento in Terapia intensiva, una dimissione e 2 trasferimenti all’ospedale di Gioia Tauro, sono 131 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale. 50 sono in degenza ordinaria nell’Unità operativa di Malattie infettive, 44 in Pneumologia, 26 in medicina d’urgenza e 11 in Terapia intensiva.

I pazienti finora accolti dall’ospedale sono 366 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 372 ricoveri). I deceduti sono 52. Le persone guarite sono 149, 34 i casi trasferiti ad altro ospedale.