Un solo tampone positivo tra i 247 processati nell'ambito dello screening per il Covid 19 nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Lo si apprende dal Bollettino diffuso dalla direzione dell'Azienda "Bianchi Melacrino Morelli".

«I pazienti affetti da Covid-19 attualmente ricoverati in ospedale – è detto nel comunicato – sono 27: 24 in degenza ordinaria e 3 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 13. In data odierna è stata effettuata una dimissione, pertanto, i pazienti dimessi perché guariti sono 40».