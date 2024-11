Nel giorno in cui i numeri iniziavano a far ben sperare per una possibile frenata dei contagi da coronavirus, dal Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria arriva una notizia che non si vorrebbe mai dare: Reggio deve fare i conti con una nuova vittima positiva al Covid-19.

Il paziente, come confermano fonti ufficiali dell’azienda ospedaliera, è deceduto nella giornata odierna. Era ricoverato da qualche tempo nel reparto di pneumologia del Gom e presentava un quadro clinico piuttosto complesso.

I medici hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per tentare di salvare la vita al paziente, ma non c’è stato nulla da fare.

A Reggio Calabria, dunque, con il decesso odierno salgono a quattro i morti risultati positivi al coronavirus.

Solo ieri il bollettino del Gom faceva registrare 94 casi positivi. I pazienti ricoverati in ospedale erano 27: 19 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva.

Le altre vittime in Calabria

Salgono così a undici le vittime in Calabria, con la fascia tirrenica che sta pagando il tributo più alto in Calabria, in termini di vittime da Covid 19. Sono sei dopo la morte di Paolo Oliva di Rende, Salvatore Adornato di Paola,Gianni Mazza, Franco Cittadino, G.C. di San Lucido.



Questa mattina poi a perdere la vita anche una 57enne ricoverata all'ospedale di Cetraro.



Una la vittima a Crotone, un 65enne deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone mentre nel reggino hanno perso la vita due persone al Grande Ospedale Metropolitano, un uomo di 69 anni e una donna di 82 anni e un dipendente comunale di Montebello Jonico.