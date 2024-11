Il rettore ha disposto l’interruzione immediata di tutte le attività dell’Ateneo, in attesa che vengano effettuati i controlli sanitari sui docenti e sul personale

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività dell’Ateneo, dopo la conferma di un secondo contagio che, a quanto si apprende, avrebbe colpito un altro docente di ritorno da un convegno a Udine.



«Nelle more di conoscere l'esito delle verifiche sanitarie su personale dell'Università – scrive nel suo provvedimento il rettore – si dispone la sospensione immediata di tutte le attività d'Ateneo, al fine di assicurare in via precauzionale e d'urgenza la massima condizione di protezione dell'intera Comunità universitaria».